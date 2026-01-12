Sean Penn si accende una sigaretta durante i Golden Globe 2026 – La foto virale

Durante i Golden Globes 2026, Sean Penn è stato immortalato mentre si accendeva una sigaretta, confermando il suo rapporto di lunga data con il fumo. La scena ha attirato l’attenzione sui social, diventando rapidamente una delle immagini più condivise della serata. Un momento che sottolinea la naturalezza con cui l’attore vive le proprie abitudini, anche in occasioni di grande rilievo pubbliche.

Fumatore di lunga data, Sean Penn non è riuscito a superare la serata dei Golden Globes 2026 senza la sua dose di nicotina. L’attore 65enne è stato fotografato mentre fumava una sigaretta seduto al suo tavolo durante la cerimonia di premiazione al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. «Diversi ospiti stavano cercando un posto per fumare fuori dal teatro. Ma un regista mi ha detto di averlo visto accendere una sigaretta proprio all’interno del teatro, al suo tavolo », ha riferito una fonte a Vanity Fair Usa. Poco dopo, lo scatto ha iniziato a circolare online. Non è la prima volta. Non si tratta però di un episodio isolato. 🔗 Leggi su Open.online

