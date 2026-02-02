Cunsili dl’atar mond!!! la commedia dialettale della Compagnia I povar lucc al Teatro President

Sabato sera il Teatro President ospita la commedia dialettale della Compagnia

Sabato 7 febbraio alle ore 21 al Teatro President in scena, per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani organizzata dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Compagnia "I povar lucc" presenta "Cunsili dl’atar mond!!!", commedia dialettale in tre atti di Celestino Ferrari. La regia è di Mariagrazia Degiacomi. La Lucia che abita in una casa isolata sopra Pecorara scrive al cugino Armando (sposato con Delfina e padre di due figlie Alice e Renza) per chiedere loro ospitalità a Pianello, visto che dopo la morte del marito, avvenuta sei mesi prima nel rogo della stalla, si trova sola.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

