Una donna chiama il 112 urlando, raccontando di essere stata aggredita dall’uomo che le ha dato fuoco ai capelli. È successo in strada, davanti a tutti. La polizia arresta un 50enne che già in passato era stato ammonito, ora accusato di aver scatenato un vero e proprio incubo domestico. La scena è finita con l’uomo in manette e la donna portata in ospedale.

Parma, l’orrore in strada: “le ha dato fuoco ai capelli”. Una telefonata disperata al 112, una donna in preda al panico, un uomo fuori controllo. È l’inizio di una scena che poteva finire in tragedia e che invece si è fermata grazie all’intervento dei carabinieri. Nel quartiere Oltretorrente di Parma, la sera del 5 febbraio, una 47enne ha raccontato ai militari che il compagno, durante uno scatto d’ira, le aveva dato fuoco ai capelli utilizzando un accendino e una bomboletta spray, trasformata in un improvvisato “lanciafiamme artigianale”. Minacce di morte e tentativo di aggressione davanti ai carabinieri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Ti ammazzo’ e le dà fuoco ai capelli: l’incubo domestico a Parma e l’arresto del 50enne già ammonito

I carabinieri sono intervenuti questa mattina in una casa di provincia dopo una lite violenta.

Un uomo ha usato un accendino e una bomboletta spray come un lanciafiamme per bruciare i capelli della compagna.

