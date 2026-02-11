Una donna di Brescia ha denunciato il marito dopo anni di vessazioni e minacce. La donna ha raccontato di aver vissuto in un clima di tensione, con episodi di violenza fisica e psicologica, fin dall’inizio della loro convivenza, che risale almeno al 2011. La situazione è degenerata fino a quando ha deciso di fare il passo e portare tutto alla luce, temendo per la sua incolumità.

Per un lungo periodo il suo matrimonio sarebbe stato caratterizzato da una convivenza di tensioni, violenza fisica e psicologica a causa del marito, un uomo di 53 anni di origine straniera, che a più riprese avrebbe reso la "vita impossibile" alla donna, costretta a subire angherie, violenza e minacce per diversi anni, pare già dal 2011. E con la situazione che sarebbe precipitata di recente con la perdita del lavoro dell’uomo, il quale avrebbe aumentato l’abuso di alcolici, con reazioni frequenti contro la moglie. Da un paio d’anni, infatti, il 53enne avrebbe iniziato a manifestare comportamenti sempre più aggressivi, con la donna costretta a umiliazioni, offese, schiaffi, calci e pugni, fino a rapporti sessuali contro la sua volontà, considerata "un oggetto" dal marito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ti ammazzo, ti metto sottoterra". La moglie esasperata lo denuncia

