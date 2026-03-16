Nuovo furto in via della Fornace Bizzarri rubate gomme e cerchioni a una Smart

A Pescara, in via della Fornace Bizzarri, è stato segnalato un nuovo furto di gomme e cerchioni a una Smart. Un lettore ha comunicato l’episodio senza aggiungere dettagli o commenti, lasciando la notizia così come si è verificata. Questo è l’ultimo di una serie di furti di pneumatici nella zona, secondo quanto riferito.

Ennesimo furto di pneumatici in via della Fornace Bizzarri a Pescara.A segnalare il nuovo colpo è un nostro lettore che scrive laconicamente: “Lascio a voi ogni commento”. Questa volta, a essere presa di mira è stata una Smart alla quale sono stati smontati cerchioni e pneumatici. Solo qualche settimana fa, sempre nello stesso parcheggio, erano state rubate le ruote a una Jeep Avenger, un'Audi e un'Alfa Romeo. Strisce sbiadite e auto che sfrecciano, un lettore: “È pericolosissimo attraversare davanti alla stazione, sono stato investito” . 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Ancora furti di gomme e cerchioni, tre auto depredate in via Tirino [FOTO]Brutta sorpresa nella mattinata di mercoledì 25 febbraio per i proprietari di alcune automobili di via Tirino a Pescara all'altezza dell'incrocio con... Leggi anche: Il maltempo non ferma il ladro, scappa a fari spenti dopo aver rubato le gomme di una Smart