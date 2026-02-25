Ancora furti di gomme e cerchioni tre auto depredate in via Tirino FOTO

Brutta sorpresa nella mattinata di mercoledì 25 febbraio per i proprietari di alcune automobili di via Tirino a Pescara all'altezza dell'incrocio con via della Fornace Bizzarri.Infatti i ladri specializzati nel furto di pneumatici e cerchioni sono tornati in azione la scorsa notte. Tre le automobili alle quali i malviventi hanno smontato le ruote: una Jeep Avenger, un'Audi e una Alfa Romeo. Come tradizioni le vetture sono state lasciate sui blocchetti di legno. «Ho sia il posto auto che il garage ma l'unica sera della mia vita che l'ho lasciata fuori ho subìto il furto ma me lo sentivo anche», racconta il proprietario dell'Audi che ha segnalato il furto. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

