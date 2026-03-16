Nuovo attentato ai palazzi Arlecchino a fuoco l’auto di un residente

Un nuovo attentato si è verificato nei palazzi Arlecchino, dove un’auto di un residente è stata data alle fiamme. Dopo un periodo di relativa tranquillità, la situazione nel quartiere si è nuovamente complicata. I palazzi sono stati al centro delle cronache recentemente, in relazione alle attività di spaccio condotte dai fratelli Mattia e Yuri Spinelli. La polizia sta indagando sull’incidente.

Prima del rogo sentita anche un’esplosione. Poi l’arrivo in via Guido Rossa di carabinieri e vigili del fuoco. Pochi dubbi sulla matrice dolosa dell’incendio, qualcuno avrebbe anche visto l’attentatore fuggire. Indagini in corso Si torna a parlare dei palazzi Arlecchino dove, dopo mesi di calma, è tornata la paura. Un nuovo attentato ha riacceso i riflettori sul quartiere scelto di fratelli Mattia e Yuri Spinelli come base per le loro attività di spaccio. E qui, al civico 6 di via Guida Rossa, intorno alle 22.30 di ieri sera sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Le fiamme che hanno seriamente danneggiato l’auto di uno dei residenti è stato preceduto da una esplosione, forse una bomba carta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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