La strategia del terrore del gruppo dei palazzi Arlecchino | ecco i primi arrestati per le bombe

Sono stati arrestati Mattia e Yuri Spinelli, Nico Mauriello e Davide Greco, sospettati di aver partecipato agli attentati esplosivi avvenuti a Latina tra settembre e novembre. La vicenda, nota come

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.