La strategia del terrore del gruppo dei palazzi Arlecchino | ecco i primi arrestati per le bombe
Sono stati arrestati Mattia e Yuri Spinelli, Nico Mauriello e Davide Greco, sospettati di aver partecipato agli attentati esplosivi avvenuti a Latina tra settembre e novembre. La vicenda, nota come
Sono i fratelli Mattia e Yuri Spinelli, Nico Mauriello e Davide Greco i quattro arrestati per alcuni degli attentati esplosivi consumati a Latina tra i mesi di settembre e novembre. Vent'anni i primi, 25 gli altri due, pronti a emergere con l'uso della forza, con armi e bombe, per imporre il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
