Rifiuti speciali smaltiti illegalmente maxi blitz dei carabinieri in Campania | 12 misure cautelari
Questa mattina i carabinieri di Napoli hanno messo a segno un grande blitz contro lo smaltimento illecito di rifiuti speciali in Campania. Hanno eseguito 12 misure cautelari nei confronti di persone sospettate di aver gestito in modo illegale discariche e aziende del settore. L’operazione arriva dopo mesi di indagini e testimonianze di cittadini esasperati per i danni ambientali.
È scattato nelle prime ore di oggi, giovedì 29 gennaio, un importante blitz dei carabinieri contro lo smaltimento illecito di rifiuti speciali in Campania. I Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, stanno eseguendo 12 provvedimenti cautelari personali nei confronti di presunti appartenenti a un’organizzazione criminale. All’operazione partecipano circa 70 carabinieri, con il supporto dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno e Caserta. Le attività investigative sono in corso su più territori, con perquisizioni, sequestri e controlli mirati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Approfondimenti su Carabinieri Blitz
Rifiuti speciali smaltiti anche a Licata, venti misure cautelari nell’inchiesta della Dda
L'inchiesta della Dda di Caltanissetta riguarda il traffico illecito di rifiuti, con coinvolgimento anche di Licata.
Rifiuti provenienti da tutta la Campania smaltiti in mezzo ai campi: blitz all’alba, 12 arresti
Questa mattina i carabinieri hanno fatto un blitz all’alba in diverse zone della Campania.
Ultime notizie su Carabinieri Blitz
Argomenti discussi: Cc forestali smantellano discarica abusiva nel Viterbese; La Polizia Provinciale di Caserta sequestra un'officina meccanica e denuncia un uomo per violazioni ambientali; L'anno scorso i dipendenti comunali di Skopje hanno raccolto quasi 22.000 metri cubi di rifiuti dalle discariche abusive sparse per la città.
Rifiuti pericolosi nell’officina abusiva e oli in fogna: blitz dei carabinieri, un arresto nel CasertanoRifiuti pericolosi nell'officina abusiva e oli in fogna: blitz dei carabinieri e dei forestali, un arresto nel Casertano ... ilgiornalelocale.it
La Maddalena, discarica abusiva di rifiuti specialiLa Maddalena. Discarica abusiva con rifiuti speciali: questa la scoperta effettuata nell’abito degli ordinari controlli del territorio, dai ... olbia.it
Sezze, sequestrati rifiuti speciali: i Carabinieri Forestali intervengono in un capannone https://www.latinaquotidiano.it/sezze-sequestrati-rifiuti-speciali/ #Sezze #Sabaudia #CarabinieriForestali #RifiutiSpeciali #Ambiente #Gestio - facebook.com facebook
Scoperta una discarica abusiva a Lequile: rifiuti speciali accumulati senza permessi, area sequestrata e imprenditore denunciato. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.