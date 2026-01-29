Questa mattina i carabinieri di Napoli hanno messo a segno un grande blitz contro lo smaltimento illecito di rifiuti speciali in Campania. Hanno eseguito 12 misure cautelari nei confronti di persone sospettate di aver gestito in modo illegale discariche e aziende del settore. L’operazione arriva dopo mesi di indagini e testimonianze di cittadini esasperati per i danni ambientali.

È scattato nelle prime ore di oggi, giovedì 29 gennaio, un importante blitz dei carabinieri contro lo smaltimento illecito di rifiuti speciali in Campania. I Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, stanno eseguendo 12 provvedimenti cautelari personali nei confronti di presunti appartenenti a un’organizzazione criminale. All’operazione partecipano circa 70 carabinieri, con il supporto dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno e Caserta. Le attività investigative sono in corso su più territori, con perquisizioni, sequestri e controlli mirati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Rifiuti speciali smaltiti illegalmente, maxi blitz dei carabinieri in Campania: 12 misure cautelari

L'inchiesta della Dda di Caltanissetta riguarda il traffico illecito di rifiuti, con coinvolgimento anche di Licata.

Questa mattina i carabinieri hanno fatto un blitz all'alba in diverse zone della Campania.

