Frodi informatiche | smantellata centrale delle truffe 8 misure cautelari
I Carabinieri di Ercolano hanno eseguito otto misure cautelari nei confronti di un'organizzazione dedita a frodi informatiche. L'operazione, richiesta dalla Procura di Torre Annunziata, mira a contrastare una centrale di truffe online. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità digitale, contribuendo a garantire maggiore sicurezza sul territorio e a prevenire ulteriori reati di natura informatica.
In data odierna i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Leggi anche: Truffe agli anziani, smantellata gang: 11 misure cautelari, blitz anche in Campania
Leggi anche: Truffe agli anziani al nord Italia, smantellata la gang: 11 misure cautelari
Truffe via sms, l’indagine si sviluppa anche nel Chietino: smantellata una centrale dello “smishing”.
Smantellata una centrale operativa di truffe agli anziani, otto arresti - I carabinieri della Tenenza di Ercolano tra Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase, hanno arrestato 8 persone - ansa.it
Napoli, smantellata centrale operativa delle truffe: arrestate 8 persone - Oggi, i carabinieri della tenenza di Ercolano hanno eseguito un'importante operazione che ha portato all'arresto di otto persone, di cui tre donne, accusate di gravi reati legati ... msn.com
Smantellata la “centrale operativa” delle truffe agli anziani a Napoli e in Provincia: 8 arresti - Smantellata una centrale operativa delle truffe agli anziani: 8 arresti tra Napoli e provincia. internapoli.it
CASERTA – Arma dei Carabinieri, il bilancio di fine anno: aumentano le frodi informatiche, diminuiscono i furti. Ecco tutti i dati anche di altri reati - facebook.com facebook
Arrestati dai poliziotti della #Squadramobile di Salerno due uomini specializzati in furti e frodi informatiche con la scusa dell'informazione stradale Si stima che gli indagati hanno conseguito un profitto di circa 50 mila euro poliziadistato.it/articolo/15693… #ess x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.