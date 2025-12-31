Frodi informatiche | smantellata centrale delle truffe 8 misure cautelari

I Carabinieri di Ercolano hanno eseguito otto misure cautelari nei confronti di un'organizzazione dedita a frodi informatiche. L'operazione, richiesta dalla Procura di Torre Annunziata, mira a contrastare una centrale di truffe online. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità digitale, contribuendo a garantire maggiore sicurezza sul territorio e a prevenire ulteriori reati di natura informatica.

In data odierna i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

