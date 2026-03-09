BMW iX3 prova su strada | la nuova piattaforma ha fatto centro

La BMW iX3 è stata portata su strada per un primo test e rappresenta il primo modello di serie a utilizzare la piattaforma Neue Klasse, un’architettura sviluppata dal costruttore tedesco per i futuri veicoli elettrici. La vettura introduce questa nuova architettura, che segna un passo importante per il marchio nel settore delle auto a emissioni zero.

BMW iX3 inaugura una nuova fase cruciale per il marchio tedesco: il modello rappresenta infatti il primo veicolo di serie basato sulla piattaforma Neue Klasse, architettura sviluppata da BMW per la prossima generazione di auto elettriche. Il SUV elettrico introduce diverse novità tecniche, dalla sesta generazione del powertrain elettrico alla nuova elettronica dell’auto, oltre a un linguaggio di design aggiornato e a un maggiore utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle funzioni di bordo. I numeri della BMW iX3. La nuova BMW iX3 è un SUV elettrico di medie dimensioni che si posiziona nel segmento D con 4.78 metri di lunghezza e un passo da 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

