Nozze in casa Cuccarini | il figlio Giorgio Capitta si sposa con Sole Galanti

Giorgio Capitta, figlio della conduttrice Lorella Cuccarini, e Sole Galanti sono in procinto di sposarsi. Secondo alcune indiscrezioni, il matrimonio si terrà in una cerimonia casalinga. La coppia ha già ufficializzato il fidanzamento e la futura sposa è nota per il suo rapporto con la famiglia Cuccarini. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende delle celebrità italiane.

Secondo alcune indiscrezioni, Giorgio Capitta, figlio della conduttrice e insegnante di Amici Lorella Cuccarini, sarebbe pronto a sposare la fidanzata Sole Galanti. La coppia potrebbe convolare a nozze nei prossimi mesi, segnando il primo matrimonio nella famiglia Cuccarini-Capitta. Giorgio Capitta ha 25 anni ed è uno dei quattro figli della conduttrice e del produttore Silvio Capitta, con cui Lorella Cuccarini è sposata dal 1991. È il più piccolo della famiglia insieme alla sorella gemella Chiara. Gli altri due fratelli sono Sara, nata nel 1994, e Giovanni, nato nel 1996. A differenza dei genitori, Giorgio non lavora nel mondo della televisione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

