Elena Morali si sposa la romantica proposta di nozze di Luigi Mario Favoloso al compleanno

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si preparano al grande giorno. La coppia ha annunciato ufficialmente il matrimonio, dopo la romantica proposta fatta durante il compleanno di lei, che ha spento 36 candeline. La notizia circola da qualche ora e già si parla di una cerimonia imminente.

«Però non mi hai fatto la proposta». È così che Elena Morali, tra l'emozione e una battuta, ha rotto il ghiaccio dopo che Luigi Favoloso le aveva mostrato l'anello di fidanzamento durante la sua festa di compleanno. Tutto è successo la sera del 28 gennaio a Mil

