Novara in crisi | McQueen licenzia 38 addetti su 105

A Novara, il marchio Alexander McQueen ha annunciato il licenziamento di 38 dipendenti su un totale di 105. La decisione riguarda la sede locale e si inserisce in un quadro di ristrutturazione che coinvolge la realtà industriale del Piemonte, confrontata con le sfide della moda mondiale. La notizia ha suscitato attenzione tra i lavoratori e le autorità locali.

La realtà industriale del Piemonte si scontra con la volatilità della moda globale. A Novara, il marchio Alexander McQueen ha reso effettiva una ristrutturazione dolorosa: 38 posti di lavoro andranno persi nella sede locale su un totale di 105 dipendenti attuali. La decisione, maturata nei mesi precedenti, colpisce duramente un tessuto produttivo che includeva anche ruoli dirigenziali, portando il conteggio dei licenziamenti a 113 unità complessive se si includono i quadri. Si tratta di un evento che segna una fase critica per l’industria tessile e dell’abbigliamento nel nord Italia. Il bilancio complessivo per il gruppo in Italia prevede 54 esuberi distribuiti tra tre stabilimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novara in crisi: McQueen licenzia 38 addetti su 105 Articoli correlati Il marchio Alexander McQueen in profonda crisi: a Novara 38 persone licenziateLa profonda crisi annunciata alla fine del mese di gennaio 2026 (in realtà se ne parlava da ben prima) purtroppo è diventata realtà e le conseguenze... Leggi anche: La crisi della moda. “Esuberi alla McQueen, timori per il futuro” Tutti gli aggiornamenti su Novara in crisi McQueen licenzia 38... Temi più discussi: Moda in crisi. Licenziamenti Alexander McQueen: Novara paga il conto più salato; Kering, confermati 54 licenziamenti in Alexander McQueen; McQueen, è crisi nera. Confermati i licenziamenti. A rischio 15 dipendenti; Kering chiude a Novara: 38 licenziamenti annunciati, scatta la protesta dei sindacati. Moda in crisi. Licenziamenti Alexander McQueen: Novara paga il conto più salatoIl marchio del gruppo Kering avvia la procedura di esubero nelle tre sedi italiane. Il sito novarese è il più colpito. I sindacati: «Decisione grave, subito un confronto per salvare i posti di lavoro» ... giornalelavoce.it Kering conferma i 54 licenziamenti in Italia di McQueen: il sito di Novara il più colpitoIl piano di revisione della forza lavoro di Alexander McQueen in Italia ha preso avvio. Giovedì è stata avviata la ... pambianconews.com Navata centrale SANTUARIO di Boca prov di Novara aprire scatto - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Novara vicinissima a smentire il pronostico, ma l'Imoco ancora una volta emerge alla distanza e vince al quinto x.com