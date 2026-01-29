La crisi della moda Esuberi alla McQueen timori per il futuro

La crisi nel settore moda si fa sempre più forte. Il 5 febbraio i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil incontreranno Luca De Meo, amministratore delegato di Kering, per parlare dei problemi che attanagliano le aziende e i lavoratori. La preoccupazione cresce, mentre si susseguono notizie di eccessi di stile e timori sul futuro dell’industria.

Scandicci (Firenze), 29 gennaio 2026 – La tempesta perfetta. Il 5 febbraio i sindacati del comparto moda Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil incontreranno l’amministratore delegato del gruppo Kering, Luca De Meo. All’ordine del giorno piani industriali e tutela delle filiere produttive. In Toscana ci sono circa 6.000 lavoratori (3500 solo nell’area fiorentina) che guardano con attenzione a questo incontro. Le premesse non sembrano essere delle migliori, visto che la prima notizia a uscire è stata la ristrutturazione del brand Alexander McQueen, sul tavolo l’ipotesi di riduzione di un terzo della forza lavoro, pari a 60 esuberi su 180 lavoratori, ripartiti nei tre stabilimenti di Parabiago, Novara e Scandicci, dove lavorano 40 persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

