La Notte delle Muse il liceo Mariotti apre le porte alla città per una serata di arti cultura e innovazione

Il Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti” di Perugia invita la comunità alla “Notte delle Muse”, un evento che si svolgerà venerdì 16 gennaio 2026 a partire dalle 18. La serata sarà un’occasione per scoprire le attività culturali, artistiche e innovative del liceo, promuovendo il dialogo tra studenti e cittadini e valorizzando il patrimonio scolastico e locale.

Il Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti” di Perugia aprirà le proprie porte alla cittadinanza in occasione della “Notte delle Muse” in programma venerdì 16 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.30. L’evento, organizzato in collaborazione e in contemporanea con il Liceo Classico “G. C. Tacito” di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

