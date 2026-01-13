La Notte delle Muse il liceo Mariotti apre le porte alla città per una serata di arti cultura e innovazione

Il Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti” di Perugia invita la comunità alla “Notte delle Muse”, un evento che si svolgerà venerdì 16 gennaio 2026 a partire dalle 18. La serata sarà un’occasione per scoprire le attività culturali, artistiche e innovative del liceo, promuovendo il dialogo tra studenti e cittadini e valorizzando il patrimonio scolastico e locale.

