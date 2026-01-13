La Notte delle Muse il liceo Mariotti apre le porte alla città per una serata di arti cultura e innovazione
Il Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti” di Perugia invita la comunità alla “Notte delle Muse”, un evento che si svolgerà venerdì 16 gennaio 2026 a partire dalle 18. La serata sarà un’occasione per scoprire le attività culturali, artistiche e innovative del liceo, promuovendo il dialogo tra studenti e cittadini e valorizzando il patrimonio scolastico e locale.
Il Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti” di Perugia aprirà le proprie porte alla cittadinanza in occasione della “Notte delle Muse” in programma venerdì 16 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.30. L’evento, organizzato in collaborazione e in contemporanea con il Liceo Classico “G. C. Tacito” di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Il "Leonardo Leo” apre le porte alla Scienza e alla Cultura con la “Notte dei quattro elementi”
Leggi anche: A Natale il liceo Volta apre le porte alla solidarietà: "Diamo una mano a chi vive in condizione di fragilità"
Terni: tutto pronto al liceo classico Tacito per la ‘Notte delle Muse 2026’; La Notte delle Muse unisce arte e giovani talenti tra Perugia e Terni.
Notte dei Musei, prenotazioni e orari - La Notte dei Musei è un’occasione preziosa per vivere la bellezza dei luoghi della cultura in una luce diversa – quella del tramonto e della sera – e ... lanazione.it
Pensate anche voi che la notte nei musei animali, uomini preistorici e scheletri si animino come nei film Venite a scoprirlo al MUSE - Museo delle Scienze con l'iniziativa, amatissima dalle famiglie con #bambini, Nanna al Muse. Ecco le date 2026 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.