Il 8 luglio a Milano si terrà la reunion dei 5ive, la famosa boyband inglese degli anni ’90. Ritchie Neville, Scott Robinson, Sean Conlon, Abz Love e Jason “J” Brown saranno presenti all’evento. La formazione, molto amata negli anni passati, si riunisce per un concerto che richiama molti fan dell’epoca. L’appuntamento è atteso da chi ha vissuto quegli anni e vuole rivivere quei momenti.

Milano, 16 marzo 2026 – Ritchie Neville, Scott Robinson, Sean Conlon, Abz Love e Jason “J” Brown. Se avevate in cameretta il loro poster probabilmente siete state adolescenti alla fine degli anni Novanta e – altrettanto probabilmente – dovreste segnare in agenda una data: l’8 luglio, giorno i cui i 5ive saranno in concerto al Parco della Musica di Milano, la nuova area spettacoli a Segrate progettata da Unipol Arena. La reunion della band inglese di "Keep On Movin'", "When The Lights Go Out", "If Ya Gettin' Down" e "Everybody Get Up" sarà l’unica occasione in Italia per (ri) vedere la band al completo. Un’occasione da non perdere nel pieno dio questa fase di nostalgia dei mitici anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nostalgia anni ‘90: vi ricordate i 5ive? A Milano l’8 luglio la reunion della mitica boyband inglese

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