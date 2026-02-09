Questa mattina al Liceo Cirillo di Aversa si è svolto il talk #NonCiFermaNessuno, ideato da Luca Abete. Gli studenti hanno partecipato in massa, ascoltando e confrontandosi sul tema del bullismo. Tante le testimonianze e le parole di solidarietà, con l’obiettivo di creare alleanze e fermare insieme questo fenomeno.

Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo questa mattina al Liceo Classico e Musicale "Domenico Cirillo" di Aversa per il talk #NonCiFermaNessuno, ideato da Luca Abete, da anni in prima linea nelle campagne di sensibilizzazione dedicate ai giovani. Un incontro intenso, autentico, capace di trasformare l’aula in uno spazio di dialogo vero, dove parole, esperienze e riflessioni hanno trovato terreno fertile. L’evento è stato il risultato di un vero gioco di squadra, reso possibile anche grazie all’impegno dei giovani dell’associazione Wake Up Uagliù, che hanno lavorato fianco a fianco con la scuola per offrire agli studenti un’occasione di crescita e consapevolezza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - #NonCiFermaNessuno di Luca Abete: al Liceo Cirillo di Aversa una mattinata di ascolto, confronto e alleanze contro il bullismo

Approfondimenti su Aversa Scuola

Aversa ospita la “Notte del Liceo Cirillo”, un evento dedicato alla cultura classica.

Questa mattina, gli studenti del liceo “Domenico Cirillo” di Aversa hanno avuto l'opportunità di visitare la sede di Teleclubitalia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Aversa Scuola

Argomenti discussi: Aversa, Luca Abete al Liceo Cirillo con Wake Up Uagliù: confronto su bullismo e nuove generazioni.

#NonCiFermaNessuno, il tour di Luca Abete tra disagi e fragilità giovanili fa tappa alla SapienzaRoma, 9 ott. (Adnkronos) - Esiste un filo invisibile che unisce studenti, docenti e ospiti: è quello della solitudine. Un tema di cui, forse, si parla troppo poco ma che da undici anni è il motore ... iltempo.it

#NonCiFermaNessuno, Luca Abete ispira studenti tra resilienza e coraggioCagliari ha accolto la settima tappa del tour #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale di Luca Abete, noto inviato del programma televisivo Striscia la Notizia. L’Aula Magna della Facoltà di ... unionesarda.it

Luca Abete. Neil Black · Sad. È il suo matrimonio ma non sta piangendo di felicità. Ogni anno 12 milioni di ragazze nel mondo vengono sposate prima dei 18 anni, spesso contro la loro volontà. Non è tradizione. È adolescenza rubata. facebook