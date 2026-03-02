Iran von der Leyen | Dobbiamo essere preparati alle conseguenze

Ursula von der Leyen ha commentato la situazione in Iran, affermando che l’Unione Europea deve essere pronta ad affrontare eventuali conseguenze. Ha sottolineato che la stabilità della regione è di grande importanza e ha invitato a mantenere alta l’attenzione sugli sviluppi attuali. La presidente della Commissione europea ha parlato in relazione alle recenti tensioni e ai possibili effetti a livello internazionale.

Ursula von der Leyen parla della situazione dell'Unione Europea dopo l'attacco all'Iran. "La stabilità della regione è di fondamentale importanza. L'unica soluzione duratura è una soluzione diplomatica e questo significa una transizione credibile per l'Iran, un blocco definitivo sia dei programmi nucleari sia di quelli balistici e la fine delle attività che destabilizzano la regione", ha dichiarato la presidente della Commissione europea in un punto stampa con il presidente della confederazione Svizzera Guy Parmelin, in occasione della firma di un pacchetto di accordi per approfondire la relazione Ue-Svizzera.