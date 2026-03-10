Non solo Turchia perché è la Siria il possibile obiettivo dell’Iran

L’Iran ha intensificato le sue azioni militari nella regione, colpendo anche la Siria dopo aver precedentemente attaccato i Paesi del Golfo e Cipro. La serie di attacchi segue l’operazione denominata “Ruggito del leone”. La Siria ora si aggiunge alla lista di paesi presi di mira dagli attacchi iraniani in questa fase.

Dopo i Paesi del Golfo, Cipro e la Turchia anche la Siria è stata oggetto degli attacchi iraniani come risposta all’operazione “Ruggito del leone”. Prevedibili, anche alla luce della posizione geopolitica incarnata da nuovo vertice del governo siriano. Quel Muhammad al-Jolani, oggi Ahmed Al-Sharaa che, da leader del gruppo ribelle Hayat Tahrir al-Sham (HTS), non solo ha cacciato il regime di Bashar al-Assad legato a doppia mandata a Mosca e Teheran, ma ha segnato una sconfitta strategica per l’Iran nell’intera macro regione. Per cui era solo questione di ore prima che i missili iraniani fossero puntati sul suolo siriano. Anche per questa ragione le difese israeliane erano già presenti in quelle aree. 🔗 Leggi su Formiche.net

