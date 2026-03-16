No alla guerra Palestina libera l’unico vero anelito politico degli Oscar 2026 è di Javier Bardem

Durante la 98esima Notte degli Oscar, Javier Bardem ha espresso pubblicamente il suo messaggio politico con le parole “No alla guerra. Palestina libera”. La frase è stata pronunciata durante la cerimonia, attirando l’attenzione sui temi di attualità legati a conflitti e diritti umani. Bardem ha scelto di condividere questo messaggio in un momento di grande visibilità internazionale.

“No alla guerra. Palestina libera”. Il vero anelito politico alla 98esima Notte degli Oscar lo porta Javier Bardem. L’attore spagnolo, ormai leader mondiale pro Pal tra i propri colleghi a tutti gli effetti, sale sul palco del Dolby Theatre per premiare il miglior film internazionale: il Sentimental Value del regista “nerd” (sua definizione, ndr) Joachim Trier. Tra questi non c’è solo Un semplice incidente dell’iraniano Jafar Panahi, ma anche The Voice of Hind Rajab, il docudrama di Kaouther Ben Hania incentrato sull’uccisione di una bimba palestinese a Gaza da parte dell’esercito israeliano. Bardem si presenta in scena già con un’enorme scritta rossa sul bavero della giacca, con messaggi contro la guerra e a favore dei palestinesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “No alla guerra. Palestina libera”, l’unico vero anelito politico degli Oscar 2026 è di Javier Bardem Articoli correlati Leggi anche: Da Elizabeth Taylor e Richard Burton a Javier Bardem e Penelope Cruz: le coppie più iconiche degli Oscar Leggi anche: La guerra agli Oscar, Bardem sul palco per la Palestina e Jimmy Kimmel punge Trump Tutto quello che riguarda Javier Bardem Temi più discussi: No alla guerra, Palestina libera, l'appello di Javier Bardem agli Oscar 2026; ?No alla guerra, Palestina libera, l'appello di Javier Bardem agli Oscar. E Jimmy Kimmel punge Trump (e Melania); Bardem sul red carpet con la scritta No a la guerra' e una spilletta per la Palestina; Javier Bardem grida No alla guerra e alla Palestina libera. «No alla guerra, Palestina libera», l'appello di Javier Bardem agli Oscar. E Jimmy Kimmel punge Trump (e Melania)«No alla guerra, Palestina libera». Questo l'appello agli Oscar 2026 di Javier Bardem. Salito sul palco per presentare i candidati al miglior film internazionale, ... ilmessaggero.it Bardem sul red carpet con la scritta No a la guerra' e una spilletta per la PalestinaE' arrivato sul red carpet dell'a 98/a edizione degli Oscar Javier Bardem, con sul bavero della giacca una scritta 'No a La guerra' e una spilletta di supporto alla Palestina. L'attore è tra i present ... ansa.it "No to War and Free Palestine", ha esordito cosi' Javier Bardem presentando i candidati al miglior film internazionale nella più esplicita presa di posizione politica agli Oscar 2026. : @RyanRozbiani via X - facebook.com facebook "No to War and Free Palestine", ha esordito cosi' Javier Bardem presentando i candidati al miglior film internazionale nella più esplicita presa di posizione politica agli Oscar 2026. : @RyanRozbiani via X x.com