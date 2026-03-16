Niente più discoteche e drink alcolici ora i rave si organizzano a colazione nelle bakery

Negli ultimi tempi, sono aumentate le feste organizzate nelle bakery, chiamate bakery rave, che si svolgono di mattina all’interno di pasticcerie e panetterie. Questi eventi sostituiscono le tradizionali discoteche e vengono frequentati da gruppi di persone che si incontrano per ballare e socializzare durante le prime ore del giorno. La tendenza si sta diffondendo rapidamente in diverse città italiane.

Dimenticate le discoteche e le nottate trascorse a ballare, la mania del momento è quella dei bakery rave, ovvero di feste organizzate di mattina in pasticcerie e panetterie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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