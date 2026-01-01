Organizzano un rave alla ex caserma Stamoto ma interviene la polizia | VIDEO

Durante la notte di Capodanno, circa cinquanta veicoli sono riusciti ad accedere all’ex caserma Stamoto a Bologna, forzando i blocchi presenti da viale Felsina. L’evento, organizzato come un rave, ha attirato l’intervento delle forze di polizia per garantire la sicurezza e ripristinare l’ordine.

Sono circa cinquanta i camper e le auto che nella serata di Capodanno sono riusciti a forzare l’ingresso dell’ex caserma Stamoto a Bologna, rompendo le catene che bloccavano l’accesso da viale Felsina. Il tentativo di rave si è scattato intorno alle 22.30, mettendo in allarme i residenti della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Organizzano un rave alla ex caserma Stamoto, ma interviene la polizia | VIDEO Leggi anche: Tentano di organizzare un rave alla ex caserma Stamoto, ma interviene la polizia Leggi anche: Rompono le catene dell’ex Stamoto per fare il rave di Capodanno, allarme dei residenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Organizzano un rave alla ex caserma Stamoto, ma interviene la polizia | VIDEO. Rompono le catene dell’ex Stamoto per fare il rave di Capodanno, allarme dei residenti - A Pasqua 2024 l’occupazione dell’ex caserma a ritmo di tecno durò due giorni e si concluse con un corteo di 400 pers ... msn.com

Organizzano rave party in un'area protetta nel Parco del Ticino, tre persone denunciate - Tre 20enni residenti tra le province di Varese e Milano sono stati denunciati per aver organizzato un rave party a Vizzola Ticino (Varese) in un'area tutelata dal Parco del Ticino nella notte tra il ... rainews.it

I Carabinieri di Bolzano hanno interrotto un rave party non autorizzato che era stato organizzato, nei giorni scorsi, sotto la prima galleria della vecchia strada - ormai abbandonata - della Val Sarentino. Identificati e denunciati 41 tra partecipanti e organizzatori - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.