Guerra ai rave e più sicurezza | il piano del nuovo presidente delle discoteche di Milano

Il nuovo presidente del Silb Milano è Alberto Baldaccini, proprietario dell’Hollywood, una delle discoteche della città. Il suo incarico arriva in un momento in cui si discute di aumento della sicurezza e di contrasto ai rave illegali. Baldaccini ha annunciato un piano che mira a rafforzare le misure di sicurezza nei locali e a contrastare le attività non autorizzate.

Alberto Baldaccini, titolare dell'Hollywood, è il nuovo presidente del Silb (Sindacato italiano locali da ballo) Milano. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea nella sede di Confcommercio, a Palazzo Castiglioni, dove è stato nominato anche il nuovo consiglio direttivo del sindacato degli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

