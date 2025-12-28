Hamas sequestrato oltre un milione di presunti finanziamenti

Nella serata di sabato 27 dicembre 2025 si sono concluse le operazioni di un’indagine che ha portato al sequestro di oltre un milione di presunti fondi destinati a Hamas. L’attività investigativa ha consentito di smantellare una presunta rete di finanziatori, evidenziando le dimensioni e la complessità delle attività illecite legate al gruppo.

Sono andate avanti fino alla tarda sera di sabato 27 dicembre 2025 le operazioni svolte nell'ambito dell'inchiesta, che ha portato a smantellare una presunta rete di finanziatori di Hamas. In totale sono state 17 le perquisizioni eseguite nei confronti delle persone sottoposte a misura cautelare.

