Presunti finanziamenti ad Hamas il tribunale del riesame scarcera Rahed al Salahat

Il tribunale del Riesame di Genova ha disposto la scarcerazione di Rahed Al Salahat, arrestato a dicembre a Firenze nell’ambito di un’indagine sulla possibile movimentazione di fondi verso Hamas. Al Salahat, dipendente dell’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, rimane sotto osservazione mentre proseguono le indagini della Dda ligure.

FIRENZE – Il tribunale del Riesame di Genova ha disposto la scarcerazione di Rahed Al Salahat, il quarantottenne dipendente dell’Associazione benefica di solidarietà col popolo palestinese (Abspp), arrestato lo scorso 27 dicembre a Firenze nell’ambito di una complessa inchiesta della Dda ligure su presunti flussi di finanziamento verso Hamas. La decisione dei giudici giunge dopo il ricorso presentato dal difensore, l’avvocato Samuele Zucchini, il quale ha sollevato pesanti dubbi sulla tenuta del quadro accusatorio, evidenziando quelli che definisce clamorosi errori nelle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e criticità strutturali nell’ordinanza cautelare.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Presunti fondi ad Hamas: presidio al carcere di Sollicciano in solidarietà a Rahed Al Salahat, tra bandiere di Palestina e VenezuelaOltre un centinaio di attivisti si sono riuniti davanti al carcere di Sollicciano a Firenze in solidarietà con Rahed Al Salahat, arrestato recentemente.

Fondi Hamas: scarcerato Al Salahat dal Tribunale del riesame di Genova. Il difensore: “Errori su intercettazioni”.Il Tribunale del riesame di Genova ha disposto la scarcerazione di Rahed Al Salahat, 48 anni, coinvolto nell'inchiesta sulla presunta gestione di fondi a Hamas.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Presunti finanziamenti ad Hamas, scarcerato il 52enne arrestato a Sassuolo - Modena, 19 gennaio 2026 – Il tribunale del Riesame di Genova ha rimesso in libertà Abu Rawwa Adel Ibrahim Salameh, immobiliarista 52enne residente a Sassuolo, nel Modenese, finito in carcere nell’ambi ... msn.com