Neve in pianura in Emilia Romagna sorpresa bianca nel giorno della Befana?

Nella giornata dell’Epifania, in Emilia Romagna, alcuni esperti meteo prevedono la possibilità di neve in pianura. Questa eventualità, insolita per il periodo e la regione, ha suscitato curiosità tra cittadini e appassionati di meteorologia. Di seguito, analizziamo le previsioni e le caratteristiche di questa eventuale sorpresa bianca nel giorno della Befana.

Bologna, 2 gennaio 2025 – Arriva la neve in pianura nel giorno della Befana? E’ uno scenario plausibile quello delineato dagli esperti meteo per l’arrivo della coltre bianca tra l’ultimo giorno delle festività (l’Epifania appunto) e il giorno successivo. La massa d’aria fredda che è arrivata dalla Scandinavia porterà le temperature diversi gradi sotto lo zero anche nelle zone pianeggianti, cosicché le concomitanti precipitazioni si trasformerebbero in neve. "Oggi le possibilità per la neve in pianura ci sono, ma è ancora troppo presto per dire altro. Situazione interessante da seguire” per il 6 gennaio, dice in un suo post Roberto Nanni, meteorologo Ampro (Associazione meteorologi professionisti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neve in pianura in Emilia Romagna, sorpresa bianca nel giorno della Befana? Leggi anche: Neve oggi in Emilia Romagna, quanta e a che quota i fiocchi bianchi. Anche in pianura? Le ultime previsioni meteo Leggi anche: Neve oggi in Emilia Romagna, quanta e a che quota. Fiocchi bianchi anche in pianura? Le ultime previsioni meteo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maltempo Emilia-Romagna, Senio sopra la soglia rossa. Disposte evacuazioni nel Ravennate; Neve e vento di burrasca in Emilia Romagna, ecco l’allerta meteo di Capodanno; Neve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna: tutte le regioni a rischio; Maltempo in Emilia Romagna: torna l'incubo alluvione, gli aggiornamenti. Neve in pianura in Emilia Romagna, sorpresa bianca nel giorno della Befana? - Temperature sempre più in picchiata e possibili precipitazioni a carattere nevoso nel giorno del 6 gennaio a causa di “una saccatura, alimentata da correnti fredde in discesa dal Nord Europa”. msn.com

