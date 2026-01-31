Piante di castagno messe a dimora e rubate al Castello | la denuncia dell' Universitas Sancti Severini

Dopo aver piantato nuove piante di castagno nel castello, qualcuno le ha rubate di notte. La denuncia arriva dall’Universitas Sancti Severini, che si dice stanca di questi atti di sciacallaggio. La vicenda riaccende il problema dei furti nelle aree pubbliche e mette in allarme la comunità.

Ancora una volta siamo vittime di un atto di sciacallaggio. Alcuni vigliacchi hanno nuovamente rubato le piante di castagno appena messe a dimora all’interno del nostro Universitas Space. Il luogo che stiamo costruendo con grande impegno per accogliere famiglie e bambini in visita al castello.🔗 Leggi su Salernotoday.it

