Ente montano del Taburno diffida del Prefetto per convocare Consiglio NdC | Arrendersi all’evidenza poltrona non ha colla

L’Ente montano del Taburno ha ricevuto una diffida dal Prefetto per convocare il Consiglio, dopo che la Nostra Comunità ha ribadito di possedere i numeri necessari. La presidenza, che si avvia alla conclusione, si trova ora sotto scrutinio, mentre l’intervento della Prefettura evidenzia le tensioni interne e la volontà di rispettare le norme. La situazione si definisce in un contesto di confronto istituzionale e di chiarezza amministrativa.

La Prefettura interviene per imporre la convocazione del Consiglio: NdC rivendica i numeri e annuncia la fine della presidenza alla Comunità Montana del Taburno.. Benevento, 10 gennaio 2025 – “ Il Prefetto di Benevento, S.E. Raffaela Moscarella, ha diffidato il presidente della Comunità Montana del Taburno a convocare il Consiglio e a mettere all’ordine del giorno la mozione di sfiducia presentata da 7 consiglieri. Di fronte all’evidenza della matematica, è stato necessario l’intervento della Prefettura. Tant’è “, lo spiegano in una nota i rappresentanti NdC alla Comunità Montana del Taburno. “ Arrendersi all’evidenza sarebbe stato già prima un atto di onestà politica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ente montano del Taburno, diffida del Prefetto per convocare Consiglio, NdC: “Arrendersi all’evidenza, poltrona non ha colla” Leggi anche: Comunità Montana del Taburno, il Prefetto diffida il presidente Leggi anche: NdC: “FdI non cerchi alibi politici, alla Comunità del Taburno cambio di governo è già certificato: si proceda” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Comunità Montana del Taburno, diffida del prefetto. NdC: «Arrendersi all'evidenza»; Comunità montana del Taburno, diffida del Prefetto: “Convocare il Consiglio”; Bello, Caporaso e Golia nominati vice segretari provinciali di Forza Italia; Mo: Fontana, ‘piena solidarietà a Sorrentino e vicinanza a Il Giornale’. Ente montano del Taburno, diffida del Prefetto per convocare Consiglio, NdC: “Arrendersi all’evidenza, poltrona non ha colla”. - Raffaela Moscarella, ha diffidato il presidente della Comunità Montana del Taburno a convocare il Consiglio e a mettere all’ordine del giorno la mozione di sfiducia pre ... tvsette.net

Comunità Montana del Taburno, diffida del prefetto. NdC: «Arrendersi all'evidenza» - «Il prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha diffidato il presidente della Comunità Montana del Taburno a convocare il Consiglio e a mettere all'ordine del giorno la ... msn.com

Comunità montana del Taburno, diffida del Prefetto: “Convocare il Consiglio” - Può sembrare inverosimile, ma questo è il titolo della nota diramata ieri dai mastelliani, che scomodano non solo ... ilsannioquotidiano.it

https://www.tvsette.net/ente-montano-del-taburno-diffida-del-prefetto-per-convocare-consiglio-ndc-arrendersi-allevidenza-poltrona-non-ha-colla/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.