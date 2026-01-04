Il Tar ha accolto il ricorso dei Pirati, confermando il diritto di riprendere possesso dello stadio. La sentenza rappresenta un passo importante nel procedimento legale in corso, aprendo la strada alla possibile riappropriazione dell’impianto. La decisione dei giudici potrebbe segnare una svolta nella vicenda, che vede da tempo la disputa tra le parti coinvolte. Restano da attendere eventuali sviluppi, ma l’esito sembra favorire le ragioni del club.

Quest’ultima sentenza potrebbe essere stata la battuta decisiva per riprendere lo stadio dei Pirati? Lo sperano a Palazzo Garampi, dopo la decisione dei giudici del Tar depositata due giorni fa. Tutti respinti i ricorsi presentati da Ciro Esposito, amministratore della Rimini baseball asd e titolare del locale Chepizza all’interno dell’impianto. La vicenda è nota: dopo aver revocato la concessione dello stadio alla Rimini baseball asd, in questi anni il Comune ha ingaggiato una durissima battaglia legale contro la società per riprendere possesso dello stadio. Negli anni ci sono stati diversi pronunciamenti dei giudici su vari ricorsi e controricorsi, da parte della Rimini baseball e del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guerra legale sul baseball: "Il Tar ci ha dato ragione. Ci riprenderemo lo stadio"

Leggi anche: Suicidio Paolo Mendico, il fratello Ivan: «Le ispezioni del Ministero ci hanno dato ragione: fu vittima di bullismo. La scuola non ci aveva presi sul serio»

Leggi anche: Promozione come regola, bocciatura come eccezione? Verifiche mancanti, voti contestati, corsi di recupero: cosa ha chiesto la famiglia e perché il TAR ha dato ragione alla scuola

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Guerra legale sul baseball: Il Tar ci ha dato ragione. Ci riprenderemo lo stadio.

Guerra legale sullo stadio di baseball. Respinti i ricorsi dell’Asd Rimini: "La gestione tornerà al Comune" - Con sentenze a favore a volte del Comune, a volte dell’Asd Rimini baseball. ilrestodelcarlino.it

Masseroni Marchese, il Comune vince al Tar. Ma la guerra legale non è finita: “Siamo perseguitati dalla Giunta” - Milano – La guerra legale è ancora lunga, ma il Comune è riuscito a vincere una battaglia contro la Masseroni Marchese: lunedì scorso il Tar ha dato ragione a Palazzo Marino, annullando la sospensiva ... ilgiorno.it

La guerra del trenino. Ricorsi al Tar sulla gara. Il primo atto va al Comune - Nel mirino di due società le procedure per l’assegnazione delle autorizzazioni. msn.com