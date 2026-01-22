Basket i risultati della notte NBA 22 gennaio | i Thunder superano i Bucks vincono anche i Knicks ed i Pistons

Nella notte italiana si sono svolte sette partite della NBA 2025-2026, con risultati che hanno influenzato le classifiche. I Thunder hanno superato i Bucks, mentre anche i Knicks e i Pistons sono riusciti a conquistare la vittoria. Questi incontri rappresentano un momento importante nel proseguimento della stagione, offrendo spunti di riflessione sull’andamento delle squadre e sulle dinamiche del campionato.

