Basket i risultati della notte NBA 22 gennaio | i Thunder superano i Bucks vincono anche i Knicks ed i Pistons
Nella notte italiana si sono svolte sette partite della NBA 2025-2026, con risultati che hanno influenzato le classifiche. I Thunder hanno superato i Bucks, mentre anche i Knicks e i Pistons sono riusciti a conquistare la vittoria. Questi incontri rappresentano un momento importante nel proseguimento della stagione, offrendo spunti di riflessione sull’andamento delle squadre e sulle dinamiche del campionato.
Prosegue la lunga stagione della NBA 2025-2026. Nella notte italiana si sono infatti disputate sette partite che hanno contribuito a modificare le classifiche. Andiamo a scoprire i risultati. Nel primo match della notte, i Cleveland Cavaliers (25-20) hanno battuto in trasferta Charlotte Hornets (16-28) per 87-94. CAVS che costruiscono la vittoria nel primo tempo concluso 56-32. Charlotte nella ripresa si riavvicina ma non basta per evitare la sconfitta, neanche con i 24 punti di Miller. Successo interno per i Boston Celtics (27-16) che superano gli Indiana Pacers (10-35) per 119-104. Terzo ko consecutivo per i Pacers che rimangono ultimi ad Est. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: NBA, i risultati della notte (4 dicembre): Jamal Murray ne fa 52 e trascina i Nuggets, vincono anche Bucks e Spurs. Bene anche Clippers e Knicks
Leggi anche: NBA, i risultati della notte (29 novembre): Doncic e Reaves trascinano i Lakers, vincono anche Knicks e Thunder. Nuggets ko contro gli Spurs
Argomenti discussi: Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata; Valtarese Basket: risultati alterni per Mazzei Architects e Alberti e Santi; Risultati, tabellini e classifica della 16ª giornata; Basket Serie B, la Redel batte e supera Brindisi, Ragusa resta in vetta. Classifica e risultati.
NBA 2025/26, tutti i risultati della notte del 21 gennaio! – VIDEOEcco tutti i risultati della notte di regular season NBA 2025/26. Doncic stende i Nuggets, rimonta Houston nel derby. generationsport.it
NBA, i risultati della notte. Bene Fontecchio, vittorie di Lakers e HoustonSono sette le partite della notte NBA. Ancora una buonissima prestazione dalla panchina di Simone Fontecchio, che dà il suo contributo nella vittoria dei ... oasport.it
Ischia Week - Risultati dal 15/01 al 22/01 Una settimana intensa, piena di sfide e buone prestazioni! Ecco i risultati delle nostre squadre: SERIE C FEM.: BASKET CASALNUOVO 68 - CESTISTICA ISCHIA 32 UNDER 15 GOLD: CESTISTICA ISCHIA, 64 - P facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.