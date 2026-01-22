Basket i risultati della notte NBA 22 gennaio | i Thunder superano i Bucks vincono anche i Knicks ed i Pistons

Nella notte italiana si sono svolte sette partite della NBA 2025-2026, con risultati che hanno influenzato le classifiche. I Thunder hanno superato i Bucks, mentre anche i Knicks e i Pistons sono riusciti a conquistare la vittoria. Questi incontri rappresentano un momento importante nel proseguimento della stagione, offrendo spunti di riflessione sull’andamento delle squadre e sulle dinamiche del campionato.

Prosegue la lunga stagione della NBA 2025-2026. Nella notte italiana si sono infatti disputate sette partite che hanno contribuito a modificare le classifiche. Andiamo a scoprire i risultati. Nel primo match della notte, i Cleveland Cavaliers (25-20) hanno battuto in trasferta Charlotte Hornets (16-28) per 87-94. CAVS che costruiscono la vittoria nel primo tempo concluso 56-32. Charlotte nella ripresa si riavvicina ma non basta per evitare la sconfitta, neanche con i 24 punti di Miller. Successo interno per i Boston Celtics (27-16) che superano gli Indiana Pacers (10-35) per 119-104. Terzo ko consecutivo per i Pacers che rimangono ultimi ad Est. 🔗 Leggi su Oasport.it

