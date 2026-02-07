Basket i risultati della notte NBA 7 febbraio | i Pistons schiacciano i Knicks vittorie anche per Celtics e Bucks

La notte NBA ha regalato sorprese e risultati importanti. I Pistons hanno battuto i Knicks con una vittoria schiacciante, mentre Celtics e Bucks hanno portato a casa le loro partite, contribuendo a cambiare le posizioni nelle classifiche di Est e Ovest. Sei incontri in tutto, che hanno movimentato la regular season 2025-2026.

Va in archivio un altro turno della regular season NBA 2025-2026. Nella notte italiana, sono andate in scena sei partite che hanno modificato le due classifiche ad Est ed Ovest. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni. Il programma si è aperto con la vittoria dei Boston Celtics (34-18) sui Miami Heat (27-26) per 98-96. Quinta vittoria consecutiva per i Celtics che rimontano uno svantaggio di 22 punti e superano gli Heat. Top scorer Brown con 29 punti, Fontecchio ne realizza solo 2. Netta vittoria dei Detroit Pistons (38-11) che battono 118-80 i New York Knicks (33-19). Ancora un successo per i Pistons che rimangono in testa ad Est. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, i risultati della notte NBA (7 febbraio): i Pistons schiacciano i Knicks, vittorie anche per Celtics e Bucks Approfondimenti su NBA Night Basket, i risultati della notte NBA (22 gennaio): i Thunder superano i Bucks, vincono anche i Knicks ed i Pistons Nella notte italiana si sono svolte sette partite della NBA 2025-2026, con risultati che hanno influenzato le classifiche. Basket, i risultati della notte NBA (31 gennaio): non sbagliano Nuggets e Knicks. Vittorie anche per Lakers e Celtics La notte porta nuove vittorie per i grandi nomi dell’NBA. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su NBA Night Argomenti discussi: Basket, i risultati delle giovanili della Pallacanestro Forlì: Under 17 corsara, Under 13 al comando; Ren Auto Rimini Happy Basket - Report settore giovanile: i risultati della settimana; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Basket, i risultati della notte NBA (31 gennaio): non sbagliano Nuggets e Knicks. Vittorie anche per Lakers e Celtics. Basket, i risultati della notte NBA (7 febbraio): i Pistons schiacciano i Knicks, vittorie anche per Celtics e BucksVa in archivio un altro turno della regular season NBA 2025-2026. Nella notte italiana, sono andate in scena sei partite che hanno modificato le due ... oasport.it NBA, i risultati della notte (4 febbraio): Pistons battono Nuggets. Fontecchio va, ma gli Heat perdonoDieci le partite disputate in una notte NBA che si protrae decisamente a lungo, fino al sostanziale inizio della mattina italiana. Il tutto mentre la ... oasport.it Il racconto dal campo: risultati giovanili. #asvicenza #basketfemminile #settoregiovanile #vicenza facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.