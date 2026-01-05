Patrica escursione sul monte Cacume dove si incontrano Dante e la natura

Il Monte Cacume, nel cuore dei Lepini, si distingue per la sua forma caratteristica e il suo paesaggio suggestivo. Questa montagna è nota anche come la

C’è una montagna, nel cuore dei Lepini, che da lontano si riconosce per la sua forma perfetta.È il Monte Cacume, la montagna di Dante, citata nella Divina Commedia come allegoria del Purgatorio.Da Patrica parte un cammino accessibile a tutti: il Sentiero di Dante, un percorso che sale verso la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Patrica, boom per Sentiero di Dante e Cacume. Il Sindaco: “Visitatori in aumento”. Ieri escursione e festa per il “DanteDì” - L’Amministrazione comunale di Patrica ha celebrato ieri, domenica 24 marzo, il DanteDì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che in Italia ricorre oggi, 25 marzo. tunews24.it

Escursione sul monte Cacume, paura per una turista romana - Momenti di paura per una 49enne escursionista di Anguillara, in provincia di Roma rimasta ferita dopo una caduta su Monte Cacume, una delle vette più alte e suggestive del versante ciociaro dei Monti ... ilmessaggero.it

Dispersi sul monte Cacume, soccorsi e salvati dopo ore tre escursionisti - Tre giovani escursionisti sono stati ritrovati questa sera - ilmessaggero.it

