Italia e UE vincono nella disputa sul nome della catena spagnola

L’Italia e l’Unione Europea hanno ottenuto una vittoria nella disputa legale contro la catena di ristoranti spagnola. L’Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi ha deciso che il nome “La Mafia se sienta a la mesa” è contrario all’ordine pubblico. La decisione riguarda la registrazione del marchio e rappresenta un risultato importante per le autorità italiane e europee coinvolte nel caso.

L'Ufficio spagnolo brevetti e marchi ha stabilito che il nome della nota catena di ristoranti "La Mafia se sienta a la mesa" ("La mafia si siede a tavola") è «contrario all'ordine pubblico e al buon costume». La decisione rappresenta l'ultimo sviluppo di una lunga disputa legale iniziata anni fa tra il franchising e le istituzioni italiane ed europee. L'ufficio ha confermato quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel 2018, quando era stata respinta la richiesta di registrare il marchio. L'ambasciata italiana in Spagna e le istituzioni europee hanno sempre sostenuto che associare la parola "mafia" a esperienze piacevoli come la cucina o il tempo libero sia offensivo.