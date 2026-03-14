Bell domina Las Vegas | JGR occupa le prime tre posizioni

Christopher Bell ha ottenuto la pole position per la gara di Las Vegas, con il team Joe Gibbs Racing che ha piazzato tutte e tre le sue vetture ai primi posti della griglia di partenza. La qualifica si è svolta sul circuito della città, dove Bell ha preceduto gli altri piloti, assicurandosi la prima posizione. Le tre vetture del team sono risultate le più veloci in questa sessione di qualifiche.

Christopher Bell ha conquistato la pole position per la gara di Las Vegas, portando il suo team Joe Gibbs Racing a occupare interamente le prime tre posizioni della griglia di partenza. Questa dominazione tecnica si traduce in un controllo totale delle prime due file, con il pilota che è l’unico ad aver sceso la barriera dei 28 secondi durante le qualifiche del sabato sera. L’atmosfera nel paddock è carica di ottimismo per il team Toyota, che dimostra una coesione operativa superiore rispetto ai concorrenti diretti. I dati telemetrici confermano che la vettura #20 offre prestazioni superiori su questo tracciato specifico, permettendo al pilota di sfruttare al massimo l’aderenza disponibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu Articoli correlati Energia, mobilità e ambiente: le startup brillano a Las VegasDall’automotive agli elettrodomestici smart, dagli accessori audio fino alle tv, passando per processori, robot, startup e innovazioni. Tutte le novità più interessanti viste al Ces di Las VegasAGI - Al CES 2026 di Las Vegas l’intelligenza artificiale prova a uscire definitivamente dalla dimensione “demo” per diventare infrastruttura... Una selezione di notizie su Las Vegas F1: Verstappen domina a Las Vegas, Norris vede titoloMax Verstappen illumina Las Vegas nella notte della Formula 1 a stelle e strisce. Quinta vittoria stagionale per l'olandese volante che domina dall'inizio alla fine la terzultima corsa del 2025 e ... ansa.it Formula 1. A Las Vegas McLaren squalificate, si riapre il Mondiale. Verstappen dominaHamilton: non vedo l'ora che finisca e cominci il 2026 Non vedo l'ora che finisca, e non vedo l'ora che cominci la prossima. Ma non gara, la prossima stagione. Lewis Hamilton continua a guidare, ma ... msn.com