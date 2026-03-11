La NASCAR Cup Series torna a Las Vegas per la quinta gara della stagione, con i piloti pronti a sfidarsi sulla pista. La competizione si svolgerà su un circuito che ha visto già in passato emozioni e sorprese. I partecipanti sono pronti a scendere in pista per conquistare punti utili in vista delle fasi successive del campionato.

Torna la NASCAR Cup Series a Las Vegas per la quinta prova delle ventisei valide per la regular season. I protagonisti tornano in azione in Nevada in quella che sarà la prima vera competizione dell’anno all’interno di un ‘tradizionale’ catino da 1 miglio e mezzo. Lo scorso anno, con una strategia perfetta, vinse la Ford Mustang #21 Wood Brother Racing di Josh Berry. L’americano vinse dopo una gestione perfetta dell’evento riuscendo a beffare protagonisti più quotati per il successo come Kyle Larson o Joey Logano. Il californiano di Hendrick Motorsports Chevrolet #24 e lo statunitense di Team Penske Ford #22 vantano due successi a testa, rispettivamente nel 2021-2024 e nel 2019-2020. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, nuova sorpresa in vista a Las Vegas?

