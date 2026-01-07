Nel 2025, il Trasimeno si distingue come esempio di impegno ambientale, grazie all'iniziativa Plastic Free promossa da Onlus. In Umbria, tra Corciano, Castiglione del Lago e Narni, sono stati organizzati 16 eventi, tra cui pulizie e passeggiate ecologiche, coinvolgendo circa 200 volontari. Un passo importante verso la tutela del patrimonio naturale e culturale della regione, confermando l'attenzione verso un ambiente più sostenibile.

Trasimeno d’oro per l’ambiente. Nel 2025, Plastic Free Onlus ha rafforzato la propria presenza anche in Umbria, regione dal forte valore naturalistico e culturale, promuovendo 16 appuntamenti ambientali, tra cui 6 clean up e 1 passeggiata ecologica, che hanno coinvolto circa 200 volontari e permesso di rimuovere oltre 1.100 kg di plastica e rifiuti abbandonati. "Un’attività ancora in fase di crescita - spiegano i promotori –, ma che mostra segnali positivi in termini di sensibilizzazione e coinvolgimento". Sul fronte educativo, Plastic Free ha organizzato 8 eventi scolastici, raggiungendo 439 studenti, e promosso un evento pubblico che ha visto la partecipazione di cittadini attenti alla salvaguardia del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasimeno plastic free. Riconoscimento a Corciano. Castiglione del Lago e Narni

