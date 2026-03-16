Castiglione Corciano e Narni ’Plastic Free 2026’

Tre comuni umbri, Castiglione, Corciano e Narni, sono stati insigniti del premio “Comune Plastic Free” a Roma. Il riconoscimento viene assegnato da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nel settore della lotta all’inquinamento da plastica. Tra i 141 comuni italiani, solo questi tre hanno ricevuto il premio, che riconosce gli sforzi nella riduzione della plastica.

PERUGIA Sono tre i Comuni umbri (su 141 in Italia) premiati a Roma con il riconoscimento “ Comune Plastic Free “, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’ inquinamento da plastica. Sono Castiglione del Lago, Corciano e Narni, protagonisti della cerimonia della quinta edizione che si è svolta al Teatro Olimpico, dove sono state premiate le amministrazioni locali che si sono distinte per la lotta contro l’abbandono dei rifiuti, per la promozione di comportamenti responsabili e per una gestione virtuosa del territorio. Per il quinto anno consecutivo Castiglione del Lago ha ricevuto il "prestigioso riconoscimento", confermandosi simbolo di virtuosità raggiunto nelle politiche ambientali e nelle iniziative dedicate alla salvaguardia del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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