Narnese pari casalingo E un altro rigore sbagliato

La Narnese e l’Atletico Bmg si sono divise la posta in palio in un match senza reti, terminato con un pareggio 0-0. La squadra di casa ha affrontato la gara senza riuscire a trovare il vantaggio, mentre l’episodio più discusso riguarda un rigore sbagliato. La formazione locale ha schierato in campo Bracaj, Manni, Pinsaglia, Martini, Blasi, Bernardini, Leone, Leonardi, Bordi e altri giocatori a seconda dei momenti della partita.

Narnese 0 Atletico Bmg 0 NARNESE: Bracaj 6, Manni 6, Pinsaglia 6, Martini 6, Blasi 6.5, Bernardini 6, Leone 6, Leonardi 6 ( 18’st Klodian 6), Bordi 6 ( 23’ st Rossi L. 6), Colangelo 6.5 ( 41’ st Aldrovandi s.v.), Perugini 6 ( 34’ st Perotti s.v.). All. Defendi 6 ATLETICO BMG: Battistelli 7, Tapia 6, Cavitolo 6 ( 36’ st Giustini s.v.), Cerboni 6, Gonzales 6 ( 26’ st Vitaloni 6), Maselli 6.5, Valentini 6 ( 26’ st Rinalducci 6), Menchinella 6, Dantraccoli 6( 41’ st Luparini), Passaquieti 6 ( 26’ st Cantor s.v.), Petterini 6. Arbitro: Asaro di Marsala 6 Note: Espulso al 31’ Blasi (condotta violenta) NARNI - La Narnese non va oltre il pari contro i quotati avversari della Bmg. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Narnese, pari casalingo. E un altro rigore sbagliato Articoli correlati Pari dopo un rigore sbagliato. Montemarcianese si salvaMONTEMARCIANESE 1OSTRA 1 MONTEMARCIANESE: Cominelli, Formica, Giovagnoli, Lucci, Burini (35’st Rosi), Sabbatini (28’st Maiorano), Rossetti (42’st... Athletic Club Palermo, pari casalingo contro il Gela: al Velodromo finisce 1-1Una grande prova non basta all’Athletic Club Palermo che al Velodromo Paolo Borsellino, davanti a 1.