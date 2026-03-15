Pari dopo un rigore sbagliato Montemarcianese si salva

Nel match tra Montemarcianese e Ostra finisce 1-1, con un rigore sbagliato che permette ai padroni di casa di salvarsi. La squadra locale schiera Cominelli tra i pali, con Formica, Giovagnoli, Lucci e Burini in difesa, sostituito da Rosi al 35’ del secondo tempo. A centrocampo ci sono Sabbatini, Maiorano, Rossetti e Carpani, mentre in attacco giocano Daidone e Pierandrei.

MONTEMARCIANESE 1 OSTRA 1 MONTEMARCIANESE: Cominelli, Formica, Giovagnoli, Lucci, Burini (35’st Rosi), Sabbatini (28’st Maiorano), Rossetti (42’st Carpani), Gregorini (47’st Droghini), Gagliardi (35’st Pellonara), Daidone, Pierandrei. All. Profili OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli (16’st Verdenelli), Marzano, Bachetti, Castignani, Brugiatelli, Omenetti, Curzi (16’st Olivi), Bodje (16’st Massacci), Zupo, Rossetti (44’st Giusti). All. De Filippi Arbitro: Ciarrocchi di Fermo Reti: 2’pt Rossetti (O), 19’st Lucci (M) Rossetti spezza l’equilibrio, la Montemarcianese reagisce, sbaglia un rigore ed a metà ripresa trova il guizzo vincente che vale il definitivo pareggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pari dopo un rigore sbagliato. Montemarcianese si salva Articoli correlati Ronaldo si è infortunato dopo un rigore sbagliatoL’Al-Nassr è tornato in testa alla Pro League saudita vincendo 3-1 sull’Al-Fayha in una partita che ha visto Cristiano Ronaldo uscire infortunato,... L’anticipo di Eccellenza. Pastine salva il pari parando un rigorepro livorno sorgenti 1 real forte querceta 1 PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Bani, Giubbolini, Montecalvo, Nannetti, Tognarelli, Lucarelli,... Contenuti utili per approfondire Pari dopo Temi più discussi: Juve Stabia-Carrarese 1-1: un rigore di Torregrossa firma il pari in rimonta a Castellammare; Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio 'annullato' ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos'è successo; Pari con rammarico per il Pietracuta, Zannoni sbaglia un rigore; Silenzio Inter tra rabbia e paura dopo il pari con l'Atalanta: sparisce il post partita. Stanciu sbaglia un rigore al 99', Milan graziato: Allegri solo pari, Inter in fuga, Juve a -3 da MaxLa prima occasione della partita è per i padroni di casa che all'8' si fanno vedere con Gabbia, il suo colpo di testa impegna Leali alla parata sotto la traversa. Il Milan gestisce il possesso, ma ... tuttosport.com Catanzaro, pari (con rigore ripetuto) all’ultimo assalto: contro la Carrarese finisce 3-3Padroni di casa avanti con Melegoni, le Aquile la ribaltano con di Illanes (autogol) e Cassandro. Abiuso pareggia e Zanon porta avanti i toscani, ma al 90’ il penalty di Pittarello regala il pari ai g ... corrieredellacalabria.it MIGNANI ESONERATO DOPO IL PARI CON IL FROSINONE... Non è riuscito evitare l’esonero l'allenatore del Cesena, Michele Mignani, nonostante il bellissimo pari di questo pomeriggio contro il Frosinone e l'ottavo posto in classifica (in piena corsa play-of facebook Silenzio #Inter tra rabbia e paura dopo il pari con l' #Atalanta: sparisce il post partita x.com