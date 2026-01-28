Il Napoli ha l’accordo con Juanlu ora si tratta col Siviglia
Il Napoli sta chiudendo l’accordo con Juanlu, l’esterno del Siviglia. La trattativa è in fase avanzata e ora si attende solamente l’ok definitivo delle due parti. La dirigenza azzurra lavora senza sosta a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale, cercando di rafforzare la rosa prima della fine della finestra di mercato.
Continua il lavoro della dirigenza partenopea a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale. “Giovanni Manna prosegue senza sosta le trattative per Juanlu Sanchez e Alisson dello Sporting. Entrambi i calciatori hanno già accordo col Napoli (domenica a Torino c’era un membro dell’ entourage del terzino destro del Siviglia) va definito quello con i club. Più semplice Alisson, ma il Napoli vuole anche Juanlu. Holm al momento non è prioritario (solo contatto con agente non con il Bologna) ma di sicuro non si muove Mazzocchi. Sfumato Fortini. Proposto da due agenti stranieri il terzino Bernat. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondimenti su Juanlu Siviglia
Juanlu è ancora nel mirino del Napoli, ma il Siviglia ora chiede 20-25 milioni
Per Juanlu il Napoli ha proposto un prestito con diritto di riscatto, ma il Siviglia deve far cassa entro il 30 giugno
Il Napoli ha offerto un prestito con diritto di riscatto per Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia.
Ultime notizie su Juanlu Siviglia
Argomenti discussi: La partita è una scatola vuota; Il Napoli spreca, il Copenaghen (in 10) fa 1-1; Hojlund e Vergara a terra, era rigore? Furia Conte in Juventus-Napoli. Cos'è successo; Serie A, la Roma rallenta il Milan, la Juventus abbatte il Napoli e l'Inter sorride.
Dalla Spagna - Il Napoli ha chiesto il prestito di Juanlu: la risposta del SivigliaIl Napoli torna a muoversi per Juanlu Sanchez. Secondo quanto riportato dal portale ABC, il club azzurro avrebbe presentato al Siviglia un’offerta in prestito con diritto di ... tuttonapoli.net
Moggi sicuro: Il Napoli ha preso il miglior giovane in circolazioneLuciano Moggi, ex plenipotenziario della Juventus, con trascorsi importanti anche al Napoli, attraverso l'intervento ai microfoni di Stile tv, ha detto la sua sul momento che vive la squadra di Antoni ... msn.com
Napoli, accordo con Alisson Santos. Si tratta con lo Sporting #SkySport #SkyCalciomercato x.com
Il Napoli ha l'accordo con il giocatore: le ultime - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.