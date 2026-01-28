Il Napoli ha l’accordo con Juanlu ora si tratta col Siviglia

Il Napoli sta chiudendo l’accordo con Juanlu, l’esterno del Siviglia. La trattativa è in fase avanzata e ora si attende solamente l’ok definitivo delle due parti. La dirigenza azzurra lavora senza sosta a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale, cercando di rafforzare la rosa prima della fine della finestra di mercato.

Continua il lavoro della dirigenza partenopea a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale. “Giovanni Manna prosegue senza sosta le trattative per Juanlu Sanchez e Alisson dello Sporting. Entrambi i calciatori hanno già accordo col Napoli (domenica a Torino c’era un membro dell’ entourage del terzino destro del Siviglia) va definito quello con i club. Più semplice Alisson, ma il Napoli vuole anche Juanlu. Holm al momento non è prioritario (solo contatto con agente non con il Bologna) ma di sicuro non si muove Mazzocchi. Sfumato Fortini. Proposto da due agenti stranieri il terzino Bernat. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

