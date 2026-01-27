Napoli dopo Giovane si lavora al secondo acquisto | c’è il sì del giocatore ora l’accordo col club

Il Napoli è attivo nel mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Dopo l’accordo con il giocatore, si lavora alla definizione dell’affare con il Siviglia per Juanlu Sanchez. La società continua a muoversi con attenzione per migliorare la squadra in vista della prossima stagione.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul calciomercato e guarda con interesse in casa Siviglia per Juanlu Sanchez. Il giovane esterno spagnolo ha già detto sì al club partenopeo, mostrando apertura totale al trasferimento in Serie A e al progetto tecnico azzurro. Un segnale importante, che conferma la volontà del calciatore di compiere un salto di qualità e misurarsi in un contesto ambizioso come quello napoletano. Ora, però, la palla passa ai club. Secondo quanto rivelato dalla Spagna dal portale ABC, nella giornata di ieri il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale al Siviglia per avviare concretamente la trattativa.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Calciomercato

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Verona per il trasferimento di Giovane, che entrerà a far parte della rosa partenopea tramite un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Calciomercato

Argomenti discussi: Napoli-Giovane, fissata la data delle visite mediche; Doppietta Napoli, dopo Giovane arriva anche lui | Lascia i rossoneri per raggiungere Conte; Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu; Napoli, salutano Lucca e Lang. Arriva Giovane: affare da 20 milioni.

Napoli, dopo Giovane si lavora al secondo acquisto: c’è il sì del giocatore, ora l’accordo col clubIl Napoli continua a muoversi con decisione sul calciomercato e guarda con interesse in casa Siviglia per Juanlu Sanchez. Il giovane esterno spagnolo ha già detto sì al club partenopeo, mostrando ... dailynews24.it

Calciomercato Napoli, arriva Giovane dal Verona: le altre mosse degli azzurriCome previsto, subito dopo la sfida di Champions League a Copenaghen il mercato del Napoli si è acceso. Con le uscite e con le entrate. Il nodo sta venendo al pettine, il primo si ... ilmattino.it

Un Napoli decimato cerca in Champions League, contro il Chelsea, il riscatto dopo il pesante ko di Torino. #ANSA facebook

#Napoli, l'annuncio social di #Neres dopo l'operazione: "È andato tutto bene!" x.com