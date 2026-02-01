Uomini armati in azione | rapina fallita vigilante ferito polizia spara e uccide il sospetto a Milano

La polizia di Milano ha sparato e ucciso un uomo nel centro città, nella zona di piazza Mistral. L’uomo era stato coinvolto in una rapina fallita e, durante il tentativo di fuga, ha aperto il fuoco contro i vigilanti. Uno dei vigilanti è rimasto ferito, ma la polizia è intervenuta rapidamente e ha aperto il fuoco, colpendo e uccidendo il sospetto intorno alle 15. La zona è stata circondata e sono in corso le indagini per chiarire l’accaduto.

Un uomo è stato ucciso dalla polizia nel centro di Milano, in una sparatoria che si è verificata nella zona di piazza Mistral intorno alle 15.30 di lunedì 1 febbraio 2026. L'uomo, ancora non identificato, è stato fermato dagli agenti dopo aver tentato un'azione criminosa che ha portato a una violenta escalation armata. Secondo le ricostruzioni diffuse dalle forze dell'ordine, l'individuo aveva già rubato una pistola a un guardia giurata in un'area poco distante, poco prima dell'evento. L'arma, probabilmente un'arma da fuoco di piccolo calibro, era stata sottratta durante un tentativo di rapina o in un'azione di scambio violento con il vigilante.

