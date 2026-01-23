Due uomini di 29 e 30 anni, entrambi con precedenti, sono stati fermati dalla Polizia di Milano nell’ambito di un’indagine sulla loro presunta responsabilità in una rapina aggravata e altri reati, avvenuti nel capoluogo lombardo. Gli agenti hanno accertato che i sospetti avevano utilizzato un cane di grossa taglia come strumento di intimidazione. La vicenda si inserisce in un quadro di attività investigative in corso.

Milano, 23 gennaio 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini egiziani di 29 e 30 anni, con precedenti, regolari, ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata, lesioni pluriaggravate, percosse, minacce e tentata estorsione. Domenica sera 18 gennaio scorso, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Padova angolo via Conegliano per un gruppo di persone in lite, dove era stata segnalata anche l’aggressione da parte di un cane di grossa taglia. Accoltellato in strada al polpaccio, grave ragazzo di 24 anni: “Ho reagito a una rapina” La richiesta di un riscatto . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, mettono a segno aggressione e rapina “armati” di un cane di grossa taglia: due trentenni nella rete della polizia

Aggressione e rapina nella notte in viale Abruzzi a Milano: 24enne accoltellato a una gambaNella notte di viale Abruzzi a Milano, un giovane di 24 anni è stato vittima di un'aggressione durante un tentativo di rapina.

Leggi anche: Feroce rapina, armati di pistola rubano auto a una donna: caccia a due malviventi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Rapina un’auto, ruba la pistola a un poliziotto e spara: arrestato insieme al complice; Profumi innevati: le fragranze ispirazione neve per celebrare l'inverno e le Olimpiadi Milano Cortina 2026; Milano Cortina: Giochi nel segno dell'AI, superdroni per riprese immersive; Pitti filati, partenza sottotono. Concorrenza cinese e allarme ordini.

Diocesi: Milano, Il Segno racconta le esperienze di vita comune nella metropoliGli anni tra l’università e l’ingresso nel mondo del lavoro sono un tempo decisivo: molti giovani cercano di capire che forma daranno alla propria vita adulta e come costruire il proprio futuro. È ... agensir.it

“Milano Docet” è più di un joint album: è una lezione di cultura hip hop. @busdeez e @armanidoc mettono in dialogo generazioni, immaginari e vissuti, raccontando una Milano severa ma formativa, capace di insegnare mentre nasconde. Dieci tracce dense di facebook

I Giochi olimpici di Milano-Cortina mettono in moto il benessere x.com