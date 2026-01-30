Napoli è fatta per il nuovo acquisto Arriva l’annuncio di Venerato | La data delle visite mediche

Il Napoli ha ormai chiuso l’accordo per il nuovo acquisto. Questa mattina, Venerato ha annunciato che sono in programma le visite mediche di Alisson Santos, il giovane esterno brasiliano che si prepara a indossare la maglia azzurra. L’operazione si è sbloccata rapidamente, dopo una trattativa che ha preso una piega decisiva negli ultimi giorni. Ora l’attesa si concentra sulle prossime ore, quando il giocatore arriverà a Napoli per le visite e la firma del contratto.

Colpo a sorpresa e accelerata decisiva: il Napoli ha ormai bloccato Alisson Santos, esterno brasiliano pronto a vestire l’azzurro e a diventare uno dei volti nuovi del mercato di gennaio. L’intesa è stata siglata nelle ultime ore, chiudendo ogni margine di incertezza sull’operazione. La conferma arriva ancora una volta da Ciro Venerato, intervenuto al TG3 RAI Campania, che ha parlato di affare completamente definito. Dopo il no dell’Atalanta alla cessione di Sulemana, il club partenopeo ha deciso di cambiare rotta e puntare con forza sul talento sudamericano, affondando il colpo in maniera risolutiva.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Alisson

L’Inter ha concluso un’operazione di circa 5 milioni di euro, inclusi bonus, per il trasferimento di un difensore.

Sadiq è arrivato a Valencia il 7 gennaio 2026 per sottoporsi alle visite mediche e formalizzare il suo nuovo contratto con il Valencia CF.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

ULTIM'ORA NAPOLI: Conte è ENTUSIASTA per il nuovo ACQUISTO!

Ultime notizie su Napoli Alisson

Argomenti discussi: Napoli-Giovane, fissata la data delle visite mediche; Giovane-Napoli, è fatta: c'è l'accordo. E può andare già in panchina con la Juve; Napoli, è fatta per Giovane: trovato l'accordo con il Verona. Cifre dell'operazione, dettagli e durata del contratto; Giovane al Napoli, è fatta: Conte vuole provare a portarlo in panchina con la Juve.

Napoli-Giovane, è fatta: arriva per 20 milioni, forse in campo contro la JuveLe cessioni in prestito di Lang e Lucca e la formula usata con il Verona hanno consentito l'operazione malgrado l'obbligo di mercato a saldo zero ... rainews.it

Giovane al Napoli, è fatta: Conte vuole provare a portarlo in panchina con la JuveNAPOLI - Dopo le partenze di Lucca (al Nottingham Forest) e Lang (al Galatasaray), senza contare un'infermeria sempre piena, sarà un Napoli con gli uomini contati quello che domenica (25 gennaio, ore ... msn.com

Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport dopo Napoli-Chelsea: "La differenza penso l’abbiano fatta le conclusioni. Loro sono stati più cinici e precisi. Joao Pedro ha fatto la differenza, oggi è un calciatore importante per il Chelsea. C’è orgoglio e soddisfazione, - facebook.com facebook

Calciomercato Napoli, fatta per #Giovane: nelle prossime ore le visite mediche #SkySport #SkyCalciomercato x.com