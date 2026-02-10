Game over Conte-Napoli | l’annuncio in diretta sulla fine del matrimonio

Dopo due stagioni, Antonio Conte lascia il Napoli. L’addio è stato annunciato in diretta, segnando la fine di un rapporto che sembrava destinato a durare. Nonostante un contratto ancora in corso e un ingaggio importante, il tecnico ha deciso di interrompere il suo percorso con il club azzurro.

L’addio del tecnico al club azzurro dopo due stagioni Addio, divorzio tra Antonio Conte e il Napoli nonostante un contratto ancora lungo, quanto pesante lato ingaggio. Le strade tra il tecnico salentino e il club di De Laurentiis si separeranno al termine di questa stagione. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ne è convinto Gianluca Gifuni, intervenuto nella trasmissione su ‘Televomero’, programma condotto da Claudia Mercurio: “ Penso che il ciclo di Conte a fine anno sarà finito e il Napoli cambierà, questa è una mia sensazione”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Game over Conte-Napoli: l’annuncio in diretta sulla fine del matrimonio Approfondimenti su Conte Napoli “Conte ridicolo”, annuncio sconcertante in diretta: bufera Napoli Eva Herzigova rivela la verità sulla storia con Leonardo Di Caprio e sulla fine del suo matrimonio La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Conte Napoli Argomenti discussi: Napoli di corto muso sul Genoa; Coppa Italia, Napoli-Como: Conte sfida Fabregas per la semifinale; Genoa-Napoli 2-3, grande carattere ma troppi errori: Buongiorno torni leader; Calciomercato, tabellone acquisti e cessioni Serie A: da Malen a Raspadori, da Fullkrug a Boga. Tutte le trattative squadra per squadra. Game Over, Gazzetta: La Champions il Napoli l'aveva persa prima del ChelseaIl Napoli la Champions l'aveva persa prima della gara con il Chelsea. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'eliminazione degli azzurri: Game ... tuttonapoli.net Conte… nto a metà: Napoli non morto, ma in grande difficoltà. Alcune situazioni incontrollabiliIl Napoli non sbaglia in casa contro il Qarabag e batte gli azeri 2-0, nel match valido per la quinta giornata di Champions League. Primo tempo bloccato per la squadra di Conte, che riesce a tirare ... tuttosport.com Napoli-Como, Conte valuta le rotazioni: chance dal 1’ per Giovane Alla vigilia dei quarti di Coppa Italia, Sky Sport aggiorna sulle scelte per Napoli-Como. Scott McTominay dovrebbe partire dalla panchina per precauzione, mentre Giovane è candidato a una - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Conte all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno x.com

