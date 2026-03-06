Il giornalista Daniele Garbo ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, commentando il momento attuale del Napoli e il futuro di Antonio Conte. Ha anche fatto riferimento alla partita tra Napoli e Torino, sottolineando che si tratta di un evento pubblico. Garbo ha affermato che con il presidente del club non ci sarà rottura.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo Garbo, la partita del Maradona potrebbe essere favorevole agli azzurri, anche alla luce del momento dei granata. «Il Torino arriva resuscitato dalla cura Lazio, con fiducia e serenità, ma non ha più veri pericoli di classifica. Può giocare tranquillo. Per il Napoli potrebbe essere una partita pubblica vista la situazione». Il giornalista ha poi parlato delle ambizioni della squadra di Conte in campionato. «Il Napoli può arrivare secondo? Deve ingranare la quinta e sperare che crolli il Milan». Garbo ha poi affrontato il tema della possibile permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Garbo: «Napoli-Torino partita pubblica. Conte? Con ADL non ci sarà rottura»

Conte si becca due giornate, quindi ci sarà allo Stadium per Juve-Napoli (sarà fischiato?)Conte si becca due giornate, quindi ci sarà allo Stadium per Juve-Napoli (sarà fischiato?) Alla fine Antonio Conte si è beccato due giornate di...

Leggi anche: Juventus-Napoli 3-0, Conte nel post partita: «Rigore? Speriamo ci sia sempre onestà. Ci stiamo attrezzando per i miracoli»

Una selezione di notizie su Garbo Napoli Torino partita pubblica....

Argomenti discussi: Napoli-Torino, ancora niente conferenza di Conte prima della gara: l'ultima in Serie A fu... all'andata.

Garbo: Napoli, tra ADL e Conte mai un addio traumatico. E sulla Juve dico...Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Daniele Garbo. Napoli con il Torino e ancora alle prese con le assenze: Il. m.tuttomercatoweb.com

Garbo: Openda e David messi insieme valgono mezzo Vlahovic. C'è un centravanti possibile per la Juve, ma...Il giornalista Daniele Garbo, intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua anche sull'attacco della Juventus. Le sue parole: Napoli con il Torino e ... tuttojuve.com