Antonio Conte non le manda a dire: critica duramente il mercato estivo del Napoli. L’ex allenatore del Chelsea spara a zero sulla campagna acquisti del club partenopeo, che ha certamente influito sulla sua opinione. Per lui, l’operato del Napoli non è all’altezza delle aspettative.

Antonio Conte boccia completamente la campagna acquisti estiva del Napoli. Mercato cui certamente avrà contribuito. Stasera in formazione contro il Chelsea – nella partita decisiva per rimanere in Champions League – il tecnico salentino schiererà il solo Hojlund tra i nuovi arrivati. E se per Milinkovic Savic e De Bruyne c’è ovviamente la giustificazione degli infortuni: entrambi, se sani, avrebbero giocato. Per gli altri no. Lang e Lucca sono stati spediti via il prima possibile, alla prima finestra utile. Lang è andato a Istanbul al Galatasaray (in prestito, potrebbe tornare), e Lucca al Nottingham Forest (anche lui potrebbe tornare). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Per Napoli-Chelsea Conte boccia completamente la campagna acquisti estiva del Napoli

Il Napoli valuta le strategie di mercato in vista della sessione di gennaio.

Il Napoli non ha ancora chiarito chi sia responsabile delle recenti operazioni di mercato e degli infortuni che hanno coinvolto la squadra.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

