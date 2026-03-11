Radio Kiss Kiss Giovanni Manna ha già chiuso il primo acquisto estivo per il Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha completato il suo primo acquisto estivo per la squadra. La società sta già lavorando per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con Manna impegnato nelle operazioni di mercato. La squadra si prepara a ricevere nuovi giocatori, mentre il dirigente segue da vicino le trattative in corso.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il dirigente azzurro avrebbe individuato il primo rinforzo per l’estate, un centrocampista molto apprezzato anche dall’allenatore Antonio Conte. L’obiettivo è rafforzare la mediana con un profilo fisico e dinamico, in grado di aumentare la competitività della squadra in vista dei numerosi impegni della prossima stagione. Il nome individuato sarebbe quello di João Gomes del Wolverhampton, il cui nome era già stato avvicinato al Napoli la scorsa estate. Sempre secondo l’emittente napoletana, Manna avrebbe già perfezionato l’operazione con il club inglese, anticipando la concorrenza di altre società interessate al giocatore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Insigne Napoli, dentro al clamoroso ritorno dell’attaccante in azzurro! Radio Kiss Kiss lancia la bomba, cosa sta succedendoInsigne Napoli, dentro al clamoroso ritorno dell’attaccante in azzurro! Radio Kiss Kiss lancia la bomba, cosa sta succedendo Jakirovic Inter:...

Leggi anche: Alisson Santos potrebbe non giocare titolare contro il Verona per un piccolo problema fisico (Kiss Kiss Napoli)

Tutto quello che riguarda Radio Kiss Kiss

Temi più discussi: Ilary Blasi protagonista del nuovo promo del ‘Grande Fratello Vip’; Milano Marathon, via il 12 aprile: nuovo percorso ( e non solo); Tiago Gabriel? Non smentisco l'interesse del Napoli: le parole da Lecce confermano tutto; Cosa vedere in TV stasera: film, fiction e programmi del 5 marzo 2026.

CN Media (Radio Kiss Kiss) annuncia il nuovo assetto dei vertici societariCN Media, editore di Radio Kiss Kiss, comunica il completamento di un rilevante passaggio di governance che inaugura una nuova fase di sviluppo e consolidamento del Gruppo. L’Assemblea dei Soci ha del ... fm-world.it

Natale: Radio Kiss Kiss lancia la campagna di beneficenza It’s TimeDieci organizzazioni non profit, cinque aree di intervento e un unico obiettivo: usare la forza della radio e degli altri media Kiss Kiss, TV, social e app, per sostenere concretamente chi ogni giorno ... engage.it

Radio Kiss Kiss Italia | Naples - facebook.com facebook