Napoli | inaugurato il primo Polo d’Eccellenza mondiale per la cura dei tumori

A Napoli è stato inaugurato il primo Polo di Eccellenza mondiale dedicato alla cura dei tumori, con un focus particolare sull’immunoterapia. Si tratta di una struttura di livello internazionale, che rappresenta un punto di riferimento per il trattamento oncologico nel Sud Italia. L'apertura mira a offrire nuove possibilità di cura e a sviluppare le pratiche più avanzate nel settore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Questa mattina, Mercogliano, in provincia di Avellino, ha vissuto un momento storico con l’inaugurazione del primo polo d’eccellenza del Sud Italia. Questo innovativo centro di ricerca è dedicato esclusivamente all’immunoterapia, rappresentando una frontiera avanzata nella lotta contro i tumori. Il nuovo centro, reso possibile grazie alla generosa donazione della Fondazione Irti, presieduta da Natalino Irti, si propone di diventare un punto di riferimento non solo per la Campania ma per tutto il Mezzogiorno. La missione principale di questa struttura è la comprensione dei meccanismi di resistenza alle cure e la personalizzazione dei trattamenti di immunoterapia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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